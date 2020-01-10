Гривня еще больше подешевела к евро и доллару
Пятница, 10 января 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 28 копеек, установив его на 10 января на уровне 24,11 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,79 (на 8 января – 26,49 гривни).
Напомним:
9 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.
9 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 – 24,00 гривни за доллар.
Экономическая правда
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