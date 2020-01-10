Гривня еще больше подешевела к евро и доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 28 копеек, установив его на 10 января на уровне 24,11 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,79 (на 8 января – 26,49 гривни).

Напомним:

9 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

9 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 – 24,00 гривни за доллар.

Экономическая правда