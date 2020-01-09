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Курс валют на 9 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 9 января 2020, 11:20
 

9 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 – 24,00 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,10 - 24,13 гривни;

Евро - 26,79 - 26,82 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,82 – 24,26 гривни. Евро покупают по 26,33 гривни, продают по 26,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,13 - 24,26 гривни, евро - 26,53 - 26,91 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 января на уровне 23,83 гривни за доллар.

8 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,84 – 23,88 гривни за доллар.

8 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.

Экономическая правда

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