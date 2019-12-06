"Нафтогаз" готов отказаться от нового спора с "Газпромом" при продлении транзита

Украина и Россия провели газовые переговоры в Вене на уровне руководителей НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и нового "Оператора ГТС Украины".

Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Завершили очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. Напомню, Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту. Именно это мы и сделали", – сообщил Витренко.

Исполнительный директора "Нафтогаза" напомнил, что компания готова рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража, которая составляет около 3 млрд долларов.

"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", – добавил Витренко.

Топ-менеджер подчеркнул, что такая позиция является конструктивной.

"И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция – покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы", – отметил Витренко.

При этом исполнительный директор "Нафтогаза" отказался комментировать встречные предложения "Газпрома".

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Напомним:

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.