Украина и "Газпром" заключили мировую по штрафу АМКУ на 7,4 миллиарда долларов

Украина и "Газпром" заключили мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу по делу об обязательствах "Газпрома" оплатить почти 7,4 млрд долларов по штрафу АМКУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже", - написал Лищина.

"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", - добавил он.

По его словам, заключение соглашения открывает путь для подписания долгосрочных договоров на транспортировку газа.

Напоминаем:

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

На переговоры о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".



Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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