Новости 3 декабря: задержание Онищенко, государственные кредиты и Жеваго

О задержании Онищенко. Немецкие правоохранители в пятницу, 29 ноября, задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

О Жеваго. Следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, бизнесмену Константину Жеваго.



О нефтяном транзите. АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.



О Нафтогазе и Минэкономики. В октябре 2019 года Минэкономики предложило Кабмину "срочно предоставить Минэкономики" документы для начисления НАК "Нафтогаз Украина" пени за несвоевременно уплаченные дивиденды в госбюджет..

О государственных кредитах. Президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинский из-за рубежа, первый этап: возможность получить доступные кредиты на собственное дело.

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Замминистра экономики Павло Кухта: с 3700 компаний в госсобственности должно остаться 200

ЭП встретилась с первым замминистра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Павлом Кухтой и выяснила, что Зе!Команда намерена делать с тысячами госкомпаний и готова ли разблокировать большую приватизацию. В частности, речь пойдет об ОПЗ, УЗ, "Центрэнерго" и "Укрспирте".

"Подарки" депутатам в миллиардах: как остановить роздачу средств на неэффективную субвенцию

Народные депутаты продолжают исповедовать принцип политического распределения бюджетных средств. Насколько существенна эта проблема и как ее можно решить, объясняет VoxUkraine.