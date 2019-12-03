Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 лет

АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook.

Документ подписали гендиректор "Укртранснафта" Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО "Укртранснафта" - НАК "Нафтогаз Украина" от 27 ноября 2019 года. Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

При этом базовые принципы сотрудничества между АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов", - говорится в сообщении.

В "Укртранснафте" подчеркнули, что заключение дополнительного соглашения "гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе".

Напомним:

Ранее сообщалось, что контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" будет автоматически продлен на 2020 год.

Экономическая правда