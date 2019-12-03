Минэкономики не давали документы для начисления пени "Нафтогазу"

В октябре 2019 года Минэкономики предложило Кабмину "срочно предоставить Минэкономики" документы для начисления НАК "Нафтогаз Украина" пени за несвоевременно уплаченные дивиденды в госбюджет.

Об этом говорится в письме Министерства за подписью первого заместителя министра Павла Кухта, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

Обращение Минэкономики вызвано тем, что НАК "Нафтогаз Украины" не выполнил резолюцию Секретариата Кабмина, который поручил НАК "Нафтогаз Украина" срочно предоставить информацию для начисления пени.

В частности Министерству необходимы протокол общего собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, отчет о финансовых результатах государственной нефтегазовой компании за 2018 год, а также копии платежных поручений о перечислении компанией дивидендов в государственный бюджет.

Ранее StateWatch опубликовала отчет Счетной палаты о результатах государственного корпоративного управления, в котором аудиторы пришли к выводу, что Кабмин не имеет полномочий для контроля над "Нафтогазом".

Напомним:

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" сейчас менять не будут, публично заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ответ на заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, который сообщил, что Кабинет министров принял "политическое решение" сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

Министр Оржель добавил, что действующие руководители компаний смогут участвовать в конкурсе.

Позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что "не видит ничего плохого" в смене руководства компании через конкурс, но до конца года его вряд ли можно провести.

Глава правления национальной энергетической компании "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что не видит смысла реагировать на заявление чиновника.

Экономическая правда