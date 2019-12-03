В Минэкономики назвали первую пятерку объектов на приватизацию

Заместитель министра экономики Павел Кухта назвал первую пятерку предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская".

Об этом он сказал в интервью ЭП.

На вопрос, что в Кабмине планируют делать с долгами ОПЗ перед компаниями Фирташа, Кухта ответил:

"Этот долг мешает не только продажи, он мешает нормальному функционированию завода. Проблемные долги - это случай не только ОПЗ. Во многих ГП высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов".

Отвечая на вопрос, готов ли Кабмин взять обязательства ОПЗ себя, замминистра заявил:

"С ОПЗ работает инвестиционный советник. Он предложит нам варианты".

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Напомним:

В Фонде госимущества заявили, что ожидаемая дата продажи Одесского припортового завода - конец 2020 года.

Суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.

В начале августа Одесский припортовый завод, который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.

В начале июля ОПЗ получил новых членов наблюдательного совета.

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Экономическая правда