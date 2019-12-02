В Фонде госимущества рассказали, когда планируют продать Одесский припортовый завод

Ожидаемая дата продажи Одесского припортового завода - конец 2020 года.

Об этом во время Второго Саудовско-украинского аграрного бизнес-инвестиционного форума заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает AgroPolit.

"Относительно Одесского припортового завода: там поменяли директора и наблюдательный совет. Есть проблемы с долгами, которые накоплены в предыдущие годы, но есть план, как очистить этот актив и вывести его на продажу. Ожидаемая дата продажи: конец следующего года", - подчеркнул Сенниченко.

Напомним:

Суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.

В начале августа Одесский припортовый завод, который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.

В начале июля ОПЗ получил новых членов наблюдательного совета.

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