Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Кабинет министров одобрил подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках процесса подписания соглашения на транзит газа по территории Украины после 2020 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.

Кроме того, документом министр юстиции Денис Малюська уполномочивается на подписание Мирового соглашения.

По данным собеседника ЭП в правительстве, мировое соглашение касается урегулирования вопроса по штрафу АМКУ против "Газпрома" на 7,4 млрд долларов.

Напоминаем:

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

На переговоры о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".



Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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