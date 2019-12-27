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Премьер: Газовые переговоры продолжаются, дайте нам день-два

Пятница, 27 декабря 2019, 16:34
 

Премьер Алексей Гончарук заявил, что переговоры по заключению нового транзитного контракта между Украиной и РФ продолжаются.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства 27 декабря.

"Сразу скажу, что газовые переговоры комментировать не буду. Переговоры о транзите газа продолжаются. Дайте нам день-два", - подчеркнул он.

Напоминаем:

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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Экономическая правда

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Гончарук транзит газа Россия Украина

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