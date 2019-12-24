Оржель объяснил отказ от арбитража на 12 миллиардов долларов в пользу "Газпрома"

Потенциальный выигрыш за арбитраж против "Газпрома" на 12,2 миллиарда долларов, можно было бы получить только через 3-5 лет судов и простоя украинской газотранспортной системы.

Об этом написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в колонке для ЭП.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 млрд долларов арбитража + ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение 5 лет.

Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 млрд долларов, из них 3 - живыми деньгами - уже до нового года. И это - без кабальных условий по приобретению российского газа.

Что такое 12,2 млрд долларов, о которых говорится в протоколе? Это - потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду", - пишет Оржель.

Министр отмечает, что Украине трудно было бы отстаивать свою позицию при условии, если бы Газпром прокачивал транзитом хотя бы минимальные объемы газа.

"Здесь есть три ключевых момента: сама цифра и слова "потенциальный" и "упущенная". Мы могли бы их получить, если бы Газпром полностью отказался от транзита через Украину и не пускал сюда других (вопрос, кто мог бы быть этим" другим", тоже актуален).

Но если Газпром прокачивал хотя бы минимальные объемы, то нам уже было бы сложно поддерживать убедительность своей позиции.

Кроме того, арбитраж - это долгий и затратный процесс. Допустим, мы бы получили 12,2 млрд долларов (минус судебные издержки) в течение 3-5 лет, если бы наша ГТС стояла пустой.

Было бы это победой для Украины? Нет. Потому что по имеющимся договоренностям мы должны получить больше транзита, чем могли бы выиграть в суде в его отсутствие", - подчеркивает Оржель.



Читайте детальнее в колонке: Договоренности о транзите газа: сохранены ли интересы Украины

Напомним:

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".



Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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Экономическая правда