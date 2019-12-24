Герус рассказал, на что могут пойти 3 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу"

3 миллиарда долларов, которые российский "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

Об этом в эфире hromadske заявил председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус.

По его словам, 3 млрд, которые согласился выплатить "Газпром", - ощутимая сумма для "Нафтогаза".

"Во-первых, у Нафтогаза есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно.

И третье: Нафтогаз - это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета", - сказал он.

Напомним:

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко признал, что существует риск, когда РФ может отказаться от транзита газа в то время, когда она отзовет свои иски против российского "Газпрома".

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".



Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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Экономическая правда