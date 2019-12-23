Стало известно, когда SkyUp начнет летать в столицы Португалии и Албании
Украинский лоукостер SkyUp с конца марта запустит рейсы Киев-Лиссабон, а с конца мая - Киев-Тирана.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию украинского авиаперевозчика.
Стоимость перелетов по маршруту Киев-Лиссабон на данный момент составляет от 2772 грн в одну сторону без багажа, в Тирану - от 2307 грн.
Регулярные полеты из Киева в столицу Португалии начнутся 29 марта и продлятся до 24 октября; в столицу Албании - с 30 мая до 9 сентября.
Перелеты Киев-Лиссабон будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.
Рейсы в Тирану будут сначала раз в неделю - в субботу, а с 8 июня добавится еще два еженедельных рейса - по понедельникам и средам.
Напомним:
16 декабря авиакомпания SkyUp объявила о запуске новых рейсов из аэропорта Харьков в летний период: в Тель-Авив, Бургас и Батуми.
Украинский лоукостер SkyUp Airlines 12 декабря получил десятый самолет - Boeing 737-900 ER на 215 мест.
Также авиакомпия 10 декабря анонсировала открытие 2 новых рейсов из Одессы в мае 2020 года.
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