SkyUp увеличил флот до десяти самолетов
Пятница, 13 декабря 2019, 12:14
Украинский лоукостер SkyUp Airlines 12 декабря получил десятый самолет - Boeing 737-900 ER на 215 мест.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Государственный и регистрационный знаки - UR-SQJ. Борт уже имеет раздвоенные винглеты, яркую ливрею и готов к выполнению полетов", - говорится в сообщении.
Напомним:
Авиакомпия SkyUp Airlines анонсировала открытие 2 новых рейсов из Одессы в мае 2020 года.
SkyUp анонсировал запуск регулярных полетов из Запорожья по четырем курортным направлениям на лето 2020 года в рамках расширения региональной программы из городов Украины.
Экономическая правда
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