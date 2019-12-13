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SkyUp увеличил флот до десяти самолетов

Пятница, 13 декабря 2019, 12:14

Украинский лоукостер SkyUp Airlines 12 декабря получил десятый самолет - Boeing 737-900 ER на 215 мест.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Государственный и регистрационный знаки - UR-SQJ. Борт уже имеет раздвоенные винглеты, яркую ливрею и готов к выполнению полетов", - говорится в сообщении.

Напомним:

Авиакомпия SkyUp Airlines анонсировала открытие 2 новых рейсов из Одессы в мае 2020 года.

SkyUp анонсировал запуск регулярных полетов из Запорожья по четырем курортным направлениям на лето 2020 года в рамках расширения региональной программы из городов Украины.

Экономическая правда

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