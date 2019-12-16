SkyUp запустит три новых рейса из Харькова

Авиакомпания SkyUp объявила о запуске новых рейсов из аэропорта Харьков в летний период: в Тель-Авив, Бургас и Батуми.

Об этом сообщается ЦТС.

В авиакомпании сообщили, что рейсы будут регулярными.

Перелеты по трем направлениям будут осуществляться из Харькова перевозчиком впервые - в Тель-Авив, Бургас и Батуми. Также SkyUp продолжит в летнем расписании осуществление рейсов Харьков-Тбилиси.

Рейсы в Батуми стартуют 29 мая, будут выполняться по вторникам и пятницам. В Бургас - со 2 июня, перелеты по вторникам.

Рейсы в Тбилиси и Тель-Авив начнутся вместе с летним расписанием полетов - с 29 марта. Полеты в Тбилиси будут по понедельникам и четвергам, в Тель-Авив - по четвергам и воскресеньям.

Напомним:



Украинский лоукостер SkyUp Airlines 12 декабря получил десятый самолет - Boeing 737-900 ER на 215 мест.

Также авиакомпия анонсировала открытие 2 новых рейсов из Одессы в мае 2020 года.