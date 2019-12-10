SkyUp откроет 2 новых рейса из Одессы

Авиакомпия SkyUp Airlines анонсировала открытие 2 новых рейсов из Одессы в мае 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

SkyUp запустит рейсы в Ларнаку (Кипр) и Батуми (Грузия).

Цены на рейс Одесса - Ларнака в один конец без багажа - от 1768 грн, Ларнака - Одесса - от 1842 грн.

Рейсы будут выполняться с 29 мая по 6 октября 2020 года по вторникам и пятницам.

Цены на рейс Одесса - Батуми - от 1649 грн, Батуми - Одесса - от 1559 грн, рейсы будут выполняться с 29 мая по 5 октября 2020 годп по понедельникам и пятницам.

Напомним:

SkyUp анонсировал запуск регулярных полетов из Запорожья по четырем курортным направлениям на лето 2020 года в рамках расширения региональной программы из городов Украины.

Экономическая правда