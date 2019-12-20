РФ может подписать газовое соглашение, чтобы избежать санкций по "Северному потоку-2" — Коболев

Готовность Российской Федерации подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам во многом связана с предстоящими санкциями США по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио "НВ" в пятницу.

"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов относительно введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно", - сказал он.

Коболев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп подпишет проголосованный в сенате законопроект и санкции вступят в силу, что "очень сильно поможет Украине и на переговорах, и в будущем".

Напомним:

Официальный Берлин не считает, что удастся избежать санкций США в связи с "Северным потоком-2", и сейчас ведет переговоры с Вашингтоном относительно того, когда и как они будут применены.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.

19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.