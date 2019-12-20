Писарук про обвинения: никто не может объяснить, в чем была моя выгода

Экс-заместитель главы Национального банка и глава Райффайзен банка опроверг обвинения НАБУ в заинтересованности в стабилизационном кредите на 1,2 млрд грн, который Нацбанк предоставил скандальном "ВиЭйБи банка".

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Все обвинения в отношении меня и всех бывших работников Нацбанка являются абсолютно безосновательными, нет никаких фактов, которые подкрепляют это подозрение.

Более того, никто - ни следователи, ни НАБУ, ни прокуроры не могут объяснить, какие мотивы были, какая выгода. Ее не было и не могло быть. Об отсутствии каких-либо доказательств получения любой неправомерной выгоды мной или другими членами правления НБУ отмечает в различных интервью даже сам господин Сытник - директор НАБУ ", - заявляет

Писарук.

Одним из моментов, о котором говорили в НАБУ была якобы поддельная оценка залога по кредиту "ВиЭйБи банка", Писарук тоже прокомментировал этот пункт.

"В 2014 году в октябре у Нацбанка еще не было вообще внутренней функции для оценки имущества.... Мы вынуждены были полагаться на внешнюю оценку, за плату. И внешняя оценка - это две рецензии, о которых я уже ранее говорил. Мы просто принимали документы, которые видели. Если там были злоупотребления или махинации, то это вопрос к тем людям, кто подделывал документы или ... ", - ответил экс-заместитель главы Нацбанка.

В суде также упоминалось письмо написаное ночью Писаруком своим сотрудникам, которое по версии обвинения могло быть фактом заинтересованности.

"..Там была переписка, которая якобы показала, что я единолично принял решение. Такая переписка, чтобы вы понимали, есть в любом банке, коммерческом или центральном, когда готовится кредит к рассмотрению правления.

Переписка говорила фактически, что кредит может быть рассмотрен на основании достаточной оценки имущества с двумя рецензиями, включая рецензию BDO при наличии меморандума с правительством, о том что они будут дополнительно рассматриваться и исключительно на выдачу гарантированных вкладов.

Это было в переписке. О чем это говорит? О том, что были существенные условия кредита, при которых вопрос может быть рассмотрен. Утверждение стабкредита - это коллективное решение правления НБУ.

Также Писарук прокомментировал обвинения, по своей встрече с владельцем "ВиЭйБи банка" Олега Бахматюком.

"У меня было сотни встреч, не только с Бахматюком, а со всеми людьми, фамилии которых мы можем сегодня не называть. Все они известные люди. У нас были сотни встреч, потому что мы старались, как я говорю, уговорить их спасти свои банки. Факт встречи является фактом заговора? Ну это просто нонсенс ", резюмировал он.

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Напоминаем:

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

Экономическая правда