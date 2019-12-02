Адвокаты Бахматюка считают, что в Офисе президента хотят завладеть его активами

Адвокаты экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка собираются инициировать криминальное производство против генерального прокурора Руслана Рябошапки, его заместителя Виталия Касько, некоторых судей антикоррупционного суда, а также относительно отдельных лиц в Офисе президента, из-за незаконного открытия дела по стабкредиту VAB Банка по указанию Кабинета министров.



Об этом адвокаты сообщили на пресс-конференции передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня нам известно, что решения, которые были приняты две недели назад по этому делу, стоят на персональном контроле у отдельных лиц в Офисе президента. ОП требует от апелляционной палаты антикоррупционного суда пересмотра этих решений и получения решений, которые будут крайне негативными", - сообщил адвокат Бахматюка Алексей Шевчук.

Он отметил, что дело было открыто генпрокурором и его заместителем, вопреки всем требованиям действующего законодательства, в частности, Касько не находился в группе прокуроров, но своим решением он отменил все постановления, которые касались закрытия дела.

"Наш клиент никогда не имел криминального статуса и при появлении новых фамилий в генпрокуратуре, новы фамилий в Офисе президента, фамилий, которые захотели завладеть активами Олега Бахматюка, начались активные действия Национального антикоррупционного бюро", - подчеркнул Шевчук.

Еще один адвокат Бахматюка Дмитрий Лошаков связывает открытие дела по стабкредиту, выданному VAB Банку, с обращением президента Зеленского, в котором он потребовал от правоохранительных органов результатов до 1 ноября.

"Обращаю ваше внимание, что в нашем риминальном производстве именно 28 октября были приняты первые решения о проведении обысков, которые впоследствии стали первыми процессуальными действиями со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры, после возобновления криминального производства.

То есть, очевидно, что НАБУ и САП исполняют политический заказ, который определил президент, грубо вмешиваясь в правоохранительную деятельность", - считает Лошаков.

Помимо этого, в ходе пресс-конференции защитники Бахматюка сообщили, что детективы НАБУ препятствуют их адвокатской деятельности, в связи с чем, они подали жалобу, которая будет слушаться в антикоррупционном суде 4 декабря.

По словам Шевчука, на данном этапе адвокаты не могут получить ни одного документа по делу VAB Банка.

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Напомним:



22 ноября экс-владелец VAB Банка и фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк объявлен в розыск.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".