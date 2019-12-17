На таможне заработал первый сканер для грузовиков

На Закарпатской таможне заработал первый стационарный сканер, это ускорит проверку грузов в 10 раз, в ближайшее время планируется запуск еще 7 сканеров.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук сообщает правительственный портал.

Отныне проверка крупнотоннажных транспортных средств будет осуществляться быстрее и эффективнее.

Львовская таможня пока провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".

В ближайшее время они будут работать полноценно.

Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем.

"Важно, что сканирование грузов происходит без учета должностными лицами таможни, а следовательно, проверка груза происходит в 10 раз быстрее. Иначе приходилось бы тратить дополнительное время и средства на разгрузку и другие сопроводительные процедуры ", - отметил Гончарук.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов пояснил, что украинский-польский участок государственной границы, пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" осуществляет пропуск 400-500 грузовых транспортных средств в сутки в одном направлении, в то время как сканирующая система способна пропустить 240-250 транспортных средств в сутки.

Таким образом, для пункта пропуска будут определены категории товаров, перемещаемых для обязательного сканирования.

Ориентировочное время на проведение одной проверки-сканирования - 20 минут.

"Размещение сканеров для проверки крупногабаритных грузов требует технологически правильного обустройства и значительных площадок, в частности это габариты 35х75 м или 50х30 м. Поэтому в ближайшее время планируется запуск семи сканирующих систем.

Данные со сканеров на пунктах пропуска будут передаваться в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде", - добавил Нефедов.

Стационарные сканеры или сканирующие системы стационарного типа - это специальное оборудование, предназначенное для выявления товаров, перемещаемых скрытыми среди других товаров, задекларированных к перемещению.

Напомним:

30 октября глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что сейчас обеспечение таможни весами является более эффективным и бюджетным способом борьбы с контрабандой, чем закупка сканеров.

21 октября Глава ГТС Максим Нефьодов, сообщил что Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

Позже Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по поводу нерабочих сканеров на таможни, работников таможенной службы подозревают в нанесении ущерба госбюджету.

Экономическая правда