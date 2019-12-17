Суд по Приватбанку: в НБУ рассказали, что будут делать в случае отрицательного решения

Если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Об этом во время презентации декабрьского отчета о финансовой стабильности заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Отмена национализации означает двустороннюю реституцию, то есть отмену всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством", - рассказала она.

По ее словам, в случае принятия отрицательного для государства решения оно не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.

"Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения мы имеем план и мы удержим финансовую стабильность.

Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ", - подчеркнула Рожкова.

Она также рассказала, что международные партнеры Украины, в частности МВФ, понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут.

В то же время международные партнеры настаивают, чтобы государство сделало максимум для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и вернуть выведенные из Приватбанка средства вкладчиков.

Напомним:

19 декабря в 10:00 Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева об обжаловании неплатежеспособности ПриватБанка.