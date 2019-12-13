На следующей неделе состоится три суда по делам Приватбанка

Начиная с 16 декабря, в судах будет рассмотрен сразу 3 судебных процесса, в которых задействован Национальный банк и ПриватБанк.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

- 16 декабря в 10:00 в Большом Палате Верховного Суда начнется рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами. Также семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена их средств на акции ПриватБанка (bail-in)

- 18 декабря в 10:00 Печерский районный суд города Киева рассмотрит иск Игоря Коломойского о признании информации недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию;

- 19 декабря в 10:00 Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева об обжаловании неплатежеспособности ПриватБанка.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал незаконным решение о выводе ПриватБанка с рынка.

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