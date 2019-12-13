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Бывшему и.о главы банка "Михайловский" объявили подозрение

Пятница, 13 декабря 2019, 15:52

Экс-исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк "Михайловский" объявили о подозрении, его подозревают в нанесении урона государству в более чем 870,1 миллионов гривень.

Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

"По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 млн грн.

То есть, в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой урон государству, а именно - Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - написала она.

Напомним:

Прокуратура направила в суд дело должностных лиц банка "Михайловский", якобы причастных к хищению средств финучреждения. Речь идет о председателе правления ПАО "Банк Михайловский", членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета.

В 2016 году правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк Михайловский" к категории неплатежеспособных.

В мае 2016 года в банк "Михайловский" была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".

Экономическая правда

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банк Банк "Михайловский"
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