Новости 11 декабря: госбюджет-2020, Приватбанк, прожиточный минимум

О госбюджете-2020. Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год.

О Приватбанке. Кабинет министров подал в парламент законопроект, который не позволит экс-владельцам возвращать банки.

О прожиточном минимуме. Правительство одобрило законопроект, который отменяет привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафов и другим выплатам, по расчетам Кабмина это повысит "минимум" до 4200 гривень в месяц.

О производстве спирта. Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется монопольное право "Укрспирта" на производство спирта.

О кредитовании бизнеса. Немецко-украинский фонд станет площадкой для программы кредитования бизнеса, которую ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

Вы хотите узнать больше?

11 инфраструктурных проектов, которые могут сделать Киев лучше

Транспортный хаб на Контрактовой, трамвай к центру города, запуск трамтрейна от Троещины до Караваевых дач, новый веломаршрут и другие проекты, которые планируют реализовать в Киеве до 2023 года. (укр)