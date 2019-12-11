Кабмин определил площадку для программы кредитования бизнеса

Немецко-украинский фонд станет площадкой для программы кредитования бизнеса, которую ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает правительственный портал.

Фонд передали в управление Министерству финансов, контролировать его работу будет Национальный банк.

"Приянто решение о передаче Фонда в полное управление Минфина с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью Фонда.

Это позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств.

Специалисты Министерства способны активизировать работу Фонда и предоставить бизнесу страны необходимые средства под реалистичные, полезные и выгодные проекты", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Учредителями Фонда являются НБУ и правительство в лице Министерства финансов.

Ранее 50% уставного капитала Фонда принадлежали Кабинета Министров, остальные 50% - Национальном банке.

После принятия депутатами закона о "сплите" НБУ в соответствии получил полномочия по регулированию и надзору за деятельностью небанковских финансовых учреждений, к которым относится Немецко-украинский фонд, и не может одновременно выступать его владельцем.



Напомним:

Президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

Первый этап дает возможность получить доступные кредиты на собственное дело.

Программа заработает с 1 февраля 2020 года и предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых - выдача кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник программы должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Экономическая правда