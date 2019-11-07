Новости 7 ноября: Roshen, Херсонская нефтеперевалка, вето Зеленского
О Roshen. Корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.
О Херсонской нефтеперевалке. Группа компаний ТАС Сергея Тигипко подала заявку на участие в аукционе по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.
О вето Зеленского. Президент Владимир Зеленский ветировал и направил обратно в Верховную Раду закон о верификации и мониторинге госвыплат, целью которого является повышение адресности государственных выплат и содействие развитию системы социального обеспечения.
В Минфине заявили, что ветированный президентом Зеленским закон о верификации и мониторинге госвыплат заработает после того, как в него внесут технические правки.
Об инфляции. Минэкономики подготовило два сценария по инфляции на следующие 3 года, согласно базовому прогнозу, инфляция в 2022 году составит 5,1%, согласно оптимистическому - 5,0%.
Об изминениях в госбюджет-2019. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019, который предусматривает дополнительный 1 миллиард гривень на финансирование государственных шахт и продолжение метро на киевский массив "Виноградарь".
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