Зарплаты шахтерам и метро на Виноградарь — Зеленский подписал изменения в госбюджет

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019, который предусматривает дополнительный 1 миллиард гривень на финансирование государственных шахт и продолжение метро на киевский массив "Виноградарь".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.

"Законопроект состоит из нескольких блоков: изменения, связанные с Кабмином, изменения, которые выделяют дополнительные средства шахтерам и нашим военным на передовой и пополняют резервный фонд.

Если у города Киева все же есть много средств на счетах, и вы сегодня позволили им не возвращать в госбюджет еще дополнительные средства, то о шахтерах, военных и резервном фонде больше некому позаботиться, кроме нас", - прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

Также прокомментировала закон член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная (фракция "Слуга народа").

"Законопроект предлагает урегулировать зачисления конфискованных средств в спецфонд, которые на 1 октября поступили объемом 1,561 млрд грн, но не предусмотрены плановыми показателями доходов госбюджета с направлением 524 млн грн на обустройство военных комиссариатов ... и 1,361 млрд грн - Укравтодору", - пояснила с парламентской трибуны Забуранная.