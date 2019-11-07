Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

7 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,48 - 24,51 гривни;

Евро - 27,08 - 27,11 гривни;

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 7 ноября на уровне 24,66 гривни за доллар.

7 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.

6 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,73 гривни за доллар.

6 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.

Экономическая правда