Курс валют на 7 ноября: межбанк, наличный и "черный" ринки

7 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,52 - 24,55 гривни;

Евро - 27,17 - 27,20 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,45 – 24,71 гривни. Евро покупают по 26,99 гривни, продают по 27,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,01 - 24,60 гривни, евро - 26,67 - 27,30 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 7 ноября на уровне 24,66 гривни за доллар.

6 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,73 гривни за доллар.

6 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.