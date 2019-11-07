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Гривня продолжает уверенно укрепляться

Четверг, 7 ноября 2019, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 7 ноября на уровне 24,66 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,35 (на 6 ноября - 27,46 гривни).

Напоминаем:

6 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,73 гривни за доллар.

6 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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