Новости 5 ноября: госбюджет-2020, прожиточный минимум, легализация казино
О госбюджете-2020. В сравнении с проектом госбюджета первого чтения, в обновленном проекте доходная часть увеличилась на 67,6 миллиарда гривень, расходная на 68 миллиардов , а дефицит вырос на 4,3 миллиарда гривень.
О прожиточном минимуме. Министерство социальной политики подготовило законопроект, который отменит привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам или платежам.
О легализации казино. Правительство предусматривает 3 миллиарда гривен поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр.
О "Нафтогазе". Российская сторона предлагает "обнулить" 22 миллиарда долларов претензий в обмен на новый транзит, Нафтогаз не видит для этого оснований.
О ценах на электроенергию. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.
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