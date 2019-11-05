Новости 5 ноября: госбюджет-2020, прожиточный минимум, легализация казино

О госбюджете-2020. В сравнении с проектом госбюджета первого чтения, в обновленном проекте доходная часть увеличилась на 67,6 миллиарда гривень, расходная на 68 миллиардов , а дефицит вырос на 4,3 миллиарда гривень.

О прожиточном минимуме. Министерство социальной политики подготовило законопроект, который отменит привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам или платежам.

О легализации казино. Правительство предусматривает 3 миллиарда гривен поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр.

О "Нафтогазе". Российская сторона предлагает "обнулить" 22 миллиарда долларов претензий в обмен на новый транзит, Нафтогаз не видит для этого оснований.

О ценах на электроенергию. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

Вы хотите узнать больше?

Оксана Маркарова: 5-7% роста ВВП — амбициозная цель, но достижимая

Как министру финансов Оксане Маркаров удалось удержаться в кресле в новом правительстве, о чем договаривались министры в Вашингтоне с МВФ, как будут развиваться события вокруг Приватбанка, и влияет ли на работу таможни Валерий Хорошковский.(укр)

ГТС отделяют от "Нафтогаза": зачем это делать и как это поможет в войне с "Газпромом"

Верховная Рада поддержала анбандлинг "Нафтогаза". Что это за процесс и как он влияет на будущее газотранспортной системы Украины? (укр)