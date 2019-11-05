Сравнение госбюджетов: проекты первого и второго чтений

В сравнении с проектом госбюджета первого чтения, в обновленном проекте доходная часть увеличилась на 67,6 миллиарда гривень, расходная на 68 миллиардов , а дефицит вырос на 4,3 миллиарда гривень.

Эти данные у себя в Facebook разместила министр финансов Оксана Маркарова.

Следующие изменения произошли в доходной части проекта госбюджета:

- доходная часть увеличилась на 67,6 млрд грн и составляет теперь 1,093 трл грн;

- дефицит госбюджета вырос на 4,3 млрд грн и составляет 94,3 млрд грн;

- на возврат кредитов будет направлено 7,4 млрд грн (что на 2,3 млрд грн меньше по сравнению с проектом первого чтения).

Расходная часть также изменилась:

- запланированная сумма расходов выросла с 1,112 трл грн до 1,180 трлн грн;

- на предоставление кредитов выделено 15,2 млрд грн (на 1,5 млрд меньше чем в предыдущем проекте госбюджета).

Также улучшились показатели госбюджета по отношению к ВВП:

- доходы госбюджета к ВВП уменьшились с 26% до 24,2% ;

- дефицит к ВВП уменьшился с 2,28% до 2,09 % ;

- соотношение доли государственного долга к ВВП уменьшилось от запланированного ранее 62% до 52,4%.





Экономическая правда