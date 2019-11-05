Сравнение госбюджетов: проекты первого и второго чтений
В сравнении с проектом госбюджета первого чтения, в обновленном проекте доходная часть увеличилась на 67,6 миллиарда гривень, расходная на 68 миллиардов , а дефицит вырос на 4,3 миллиарда гривень.
Эти данные у себя в Facebook разместила министр финансов Оксана Маркарова.
Следующие изменения произошли в доходной части проекта госбюджета:
- доходная часть увеличилась на 67,6 млрд грн и составляет теперь 1,093 трл грн;
- дефицит госбюджета вырос на 4,3 млрд грн и составляет 94,3 млрд грн;
- на возврат кредитов будет направлено 7,4 млрд грн (что на 2,3 млрд грн меньше по сравнению с проектом первого чтения).
Расходная часть также изменилась:
- запланированная сумма расходов выросла с 1,112 трл грн до 1,180 трлн грн;
- на предоставление кредитов выделено 15,2 млрд грн (на 1,5 млрд меньше чем в предыдущем проекте госбюджета).
Также улучшились показатели госбюджета по отношению к ВВП:
- доходы госбюджета к ВВП уменьшились с 26% до 24,2% ;
- дефицит к ВВП уменьшился с 2,28% до 2,09 % ;
- соотношение доли государственного долга к ВВП уменьшилось от запланированного ранее 62% до 52,4%.
Экономическая правда
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