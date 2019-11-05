Правительство ожидает получить 3 миллиарда от легализации казино

Правительство предусматривает 3 миллиарда гривен поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр.

Об этом стало известно во время презентации проекта госбюджета на 2020 год.

Правительство будет искать ресурс для наполнения государственного бюджета не в повышении налогов, а в сокращении расходов, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации.

Как сообщает корреспондент ЭП, в доработанном проекте сметы появилась субвенция на социально-экономическое развитие в размере 2 млрд грн. На государственный фонд регионального развития потратят 7,5 млрд грн.

По сравнению с проектом госбюджета, который рассматривала Верховная Рада в первом чтении, ожидаемые поступления от приватизации увеличились и составляют 12 млрд грн - 6 млрд грн от так называемой "большой" приватизации и 6 млрд - от "малой".

Экономическая правда