Кабмин сделает "решительный шаг", чтобы поднять прожиточный минимум выше 4 тысяч

Министерство социальной политики подготовило законопроект, который отменит привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам или платежам.

Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская Экономической правде.

"Прожиточный минимум перестал быть фактором, которым измеряется бедность. К показателю прожиточного минимума привязаны более 150 различного рода выплат. Мы подготовили законопроект и готовимся выносить его на рассмотрение правительства завтра (6 ноября - ЭП)", - заявила Соколовская.

По словам министра, параллельно законопроект представят на рассмотрение Верховной Рады.

"С главой профильного комитета этот вопрос обсуждали и собирали заседание комитета", - сказал она.

Первыми шагами для "преодоления бедности" правительство назвало создание программы для малообеспеченных лиц.

"Преодолеть бедность - это наша задача на 5 лет. Первый шаг - это отвязать от прожиточного минимума платежи, показатели, штрафы, зарплаты. Для того, чтобы поднимать "минималку", надо быть уверенным, что вместе с ним не вырастет еще тысяча разных платежей", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напоминаем:

Выступая в Верховной Раде перед своим назначением нынешний премьер Алексей Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован "неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить ..."

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 ии составит 2027 гривен.

В то же время Кабинет министров "должен осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривни.

Галина Калачова, Александр Колесниченко, ЭП