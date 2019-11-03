Новости выходных: проблемы банка Порошенко и новая должность для Лавренюка

О чем все говорили на выходных?

Об укреплении гривни. Официальный курс гривни к доллару и евро укрепляется третий день подряд.

О выручке компании Ахметова. Выручка "Метинвеста" в августе 2019 года снизилась на 9,8%, или на 93 млн долларов, по сравнению с предыдущим месяцем - до 853 млн долларов с 946 млн долларов.

О еврооблигациях "Нафтогаза". НАК "Нафтогаз Украины" завершает серию встреч с инвесторами, посвященную новому выпуску еврооблигаций, размещение когторых ожидается на следующей неделе.

О новой должности Лавренюка. Бывший заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк может быть назначен на пост заместителя генерального прокурора Украины.

О масштабных злоупотреблениях на таможне. Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни ГФС на масштабных злоупотреблениях.

О проблемах банка Порошенко. Активы АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) за третий квартал 2019 года уменьшились на 53,8% – до 3,065 млрд гривен.

Новый иск против "Газпрома". НАК "Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования" к российскому "Газпрому".