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Официальный курс: гривня укрепляется третий день подряд

Суббота, 2 ноября 2019, 10:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 4 ноября на уровне 24,73 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,55 (на 1 ноября - 27,68 гривни).

Напоминаем:

1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.

НБУ повысил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 24,82 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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