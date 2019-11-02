Официальный курс: гривня укрепляется третий день подряд
Суббота, 2 ноября 2019, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 4 ноября на уровне 24,73 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,55 (на 1 ноября - 27,68 гривни).
Напоминаем:
1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,83 - 24,87 гривни за доллар.
НБУ повысил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 24,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
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