"Метинвест" Ахметова сократил выручку на 10%, EBITDA – на 18%

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в августе 2019 года снизилась на 9,8%, или на 93 млн долларов, по сравнению с предыдущим месяцем - до 853 млн долларов с 946 млн долларов.

Об этом свидетельствуют предварительные неаудированные консолидированные ежемесячные результаты финансовой отчетности компании, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчетности, показатель EBITDA по итогам августа составил 119 млн долларов, что на 17,9% (на 26 млн долларов) меньше, чем в июле текущего года (145 млн долларов).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за август 2019 года составила "минус" 43 млн долларов (в июле "минус" 26 млн долларов), в том числе "минус" 17 млн долларов - от участия в СП (9 млн долларов); EBITDA горнодобывающего дивизиона - 163 млн долларов (в июле - 174 млн долларов), в том числе от СП - 25 млн долларов (34 млн долларов). Расходы управляющей компании - 6 млн долларов (7 млн долларов).

Общая выручка в августе-2019 состояла из выручки метдивизиона в размере 687 млн долларов (в июле - 721 млн долларов), горнодобывающего - 316 млн долларов (346 млн долларов).

Общая задолженность компании в августе сократилась на 52 млн долларов по сравнению с июлем - до 2,679 млрд долларов с 2,731 млрд долларов. При этом объем денежных средств сократился на 65 млн долларов - до 238 млн долларов с 303 млн долларов.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили 59 млн долларов, использованные в финансовой деятельности - 43 млн долларов.

Кроме того, "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в августе в объеме 67 тыс. тонн получил 29 млн долларов, также от перепродажи 191 тыс. тонн плоского проката - 103 млн долларов, 56 тыс. тонн длинного проката - 30 млн долларов, 96 тыс. тонн чушкового чугуна - 35 млн долларов.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".