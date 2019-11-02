"Нафтогаз" завершает road show нового выпуска евробондов

НАК "Нафтогаз Украины" в пятницу завершает серию встреч с инвесторами, посвященную новому выпуску еврооблигаций, размещение когторых ожидается на следующей неделе.

Об этом написал в Facebook глава правления НАК Андрей Коболев в пятницу из Бостона.

"Заканчиваем серию встреч с инвесторами в одном из самых живописных городов США", – написал Коболев.

В пресс-службе компании агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что дополнительная публичная информация на этот счет пока отсутствует.

В то же время один из участников рынка сказал агентству, что размещение облигаций на 500 млн долларов ожидается на следующей неделе, возможный срок их обращения – семь лет.

Как сообщалось, road show стартовало 30 октября и проходило в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организатором назначен Citi.

В июле этого года "Нафтогаз Украины" разместил трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть).

Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.