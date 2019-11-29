Гривня на межбанке удерживает позиции

29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,96 - 23,99 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,96 - 23,99 гривни;

Евро - 26,35 - 26,38 гривни;

Напоминаем:

29 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,98 - 24,0 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 24,03 гривни за доллар.

28 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,98 - 24,00 гривни за доллар.

28 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.

Экономическая правда