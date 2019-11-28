Гривня на закрытии межбанка улучшила позиции
Четверг, 28 ноября 2019, 17:20
28 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,98 - 24,00 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,98 - 24,00 гривни;
Евро - 26,39 - 26,41 гривни;
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 28 ноября на уровне 23,98 гривни за доллар.
28 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.
27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.
Экономическая правда
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