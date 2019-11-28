Курс валют на 28 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки
28 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,01 - 24,04 гривни;
Евро - 26,43 - 26,47 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,93 - 24,12 гривни. Евро покупают по 26,22 гривни, продают по 26,60 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,01 - 24,09 гривни, евро - 26,42 - 26,48 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 28 ноября на уровне 23,98 гривни за доллар.
27 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.
27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.
Экономическая правда
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