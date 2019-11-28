Курс валют на 28 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

28 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,01 - 24,04 гривни;

Евро - 26,43 - 26,47 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,93 - 24,12 гривни. Евро покупают по 26,22 гривни, продают по 26,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,01 - 24,09 гривни, евро - 26,42 - 26,48 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 28 ноября на уровне 23,98 гривни за доллар.

27 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,0 гривни за доллар.

27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.

Экономическая правда