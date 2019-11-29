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Официальный курс: гривня ослабилась к доллару и евро

Пятница, 29 ноября 2019, 09:00

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 24,03 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,45 (на 27 ноября - 26,40 гривни).

Напоминаем:

28 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,98 - 24,00 гривни за доллар.

28 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.

Экономическая правда

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