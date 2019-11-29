"Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за "Мотор Сичи" — АМКУ

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев допускает возможность попадания "Укрборонпрома" под антироссийские санкции США через операции по покупке "Мотор Сичи" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с "Укроборонпромом" получила бы контроль над этим предприятием.

При этом США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам России" - и возникнет кафкианская ситуация, когда "Укроборонпром" с "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях", - рассказал Терентьев.

По его словам, в этой ситуации под санкциями США могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют "Укроборонпром", в том числе и госбанки.

По мнению главы АМКУ, и предприятие, и правительство должны учитывать эти риски при заключении сделки.

"Такая юридическая конструкция с участием "Укроборонпрома" была поддержана Кабмином еще при Гройсмане и Кубиве. Были даны соответствующие разрешения на проведение переговоров и действий.

То есть, если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения как на уровне "Укроборонпрома", так и на уровне правительства", - добавил Терентьев.

Напомним:

21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".

Ранее сообщалось, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Трампа Эрик Принс ведет перевогоры по покупке украинского концерна "Мотор Сич".

Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.

25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.