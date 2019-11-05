Неофициальный советник Трампа ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи" — СМИ

Частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Трампа Эрик Принс ведет перевогоры по покупке украинского концерна "Мотор Сич".

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Газета напоминает, что США пытаются помешать покупке "Мотор Сичи" группой китайских компаний.

"Администрация Трампа обратилась к Эрику Принуа и по крайней мере к еще одному потенциальному покупателю из частного сектора относительно "Мотор Сичи", - заявил источник.

Собеседники издания отмечают, что в последние недели Принс обсуждал вопрос "Мотор Сичи" с украинскими чиновниками и посетил главный завод компании.

Также отмечается, что в сентябре временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и советник Минобороны США по Украине Дональд Уинтер посетили завод в Запорожье.

Как пишет WSJ со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, Принс с 2014 года не менее 9 раз прилетал в Украину.

Сообщается, что во время своей последней поездки в Украину, 24-27 октября, Принс посетил завод "Мотор Сичи".

По словам представителя компании, он был "поражен высоким уровнем технологий".

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Напомним:

Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.

25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.

Экономическая правда