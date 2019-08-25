Китайские компании уже купили акции "Мотор Сичи", теперь решение за АМКУ

Китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций завода "Мотор Сич".

Об этом "Громадському" сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш.

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем", - отметил Малыш.

В то же время, директор по связям с общественностью не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании "Beijing Skyrizon Aviation".

"У меня такой информации нет", - рассказал Малыш.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич".

По мнению американской стороны, продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиационной промышленности, в разы повысит оборонные позиции Китая.