Курс валют на 29 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

29 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,98 - 24,0 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,97 - 23,99 гривни;

Евро - 26,39 - 26,41 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,89 - 24,08 гривни. Евро покупают по 26,19 гривни, продают по 26,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,02 - 24,03 гривни, евро - 26,37 - 26,42 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 24,03 гривни за доллар.

28 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,98 - 24,00 гривни за доллар.

28 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,01 - 24,03 гривни за доллар.

Экономическая правда