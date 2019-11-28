"Тедис" не будет платить штраф АМКУ – гендиректор
Гендиректор дистрибьютора сигарет "Тедис" Тарас Корнияченко заявил, что компания не будет платить наложенный на нее штраф Антимонопольным комитетом по делу о сговоре на табачном рынке.
Об этом он сказал в интервью liga.net.
"Нет, платить мы не будем", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе штрафа.
Гендиректор "Тедиса" также сказал, что не платил бы предыдущий штраф АМКУ за нарушение условий работы на рынке.
"Я бы не платил. И почему его заплатили - это отдельная история, еще до моего назначения. Мы с позицией АМКУ не согласны, считаем ее абсолютно неверной, и первое дело оспариваем в судах, прорабатываем все возможные логические аргументации. И второе дело тоже будем обжаловать", - отметил он.
Напомним:
Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.
Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.
1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.
Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".
3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.
12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".
Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста
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