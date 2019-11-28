"Тедис" не будет платить штраф АМКУ – гендиректор

Гендиректор дистрибьютора сигарет "Тедис" Тарас Корнияченко заявил, что компания не будет платить наложенный на нее штраф Антимонопольным комитетом по делу о сговоре на табачном рынке.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

"Нет, платить мы не будем", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе штрафа.

Гендиректор "Тедиса" также сказал, что не платил бы предыдущий штраф АМКУ за нарушение условий работы на рынке.

"Я бы не платил. И почему его заплатили - это отдельная история, еще до моего назначения. Мы с позицией АМКУ не согласны, считаем ее абсолютно неверной, и первое дело оспариваем в судах, прорабатываем все возможные логические аргументации. И второе дело тоже будем обжаловать", - отметил он.

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста