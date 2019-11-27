Минфин передал Приватбанк Кабмину, чтобы уберечь от Коломойского

Вместо Министерства финансов владельцем ПриватБанка стал Кабинет министров.



Об этом сообщает Finclub со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Национализация ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года, когда Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного ПриватБанка Минфина за 1 гривну.

Уже на 21 декабря 2016 владельцем 100% акций ПриватБанка была "государство Украина в лице Министерства финансов".

Эти данные же были на 1 января 2019 года.

Однако уже на 25 сентября 2019 владельцем 100% акций ПриватБанка стала "государство Украина в лице Кабинета министров".

Как пишет Finclub, дело в том, что в украинских судах Игорь Коломойский оспаривает договор купли-продажи акций ПриватБанка между ФГВФЛ и Минфином.

Если Минфин проигрывает, он должен вернуть акции олигарху. Но после передачи акций Кабинету министров, Минфин уже не имеет к ним доступа.

Суд, который может принять решение о денационализаии ПриватБанка, состоится уже 19 декабря.

Напомним, ранее бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский заявлял, что в ближайшее время вернет себе банк.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Приватбанк не вернут Коломойскому.

13 ноября в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины.

Более чем через неделю, 21 ноября, президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывания олигарха. Зеленский подчеркнул, что это его приоритет, а не Коломойского, как главы государства отвечать за международный вектор Украины.

22 ноября стала известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне – такое условие выдвинул МВФ.



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