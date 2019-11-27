Гончарук: никакие переговоры о прямых поставках газа из РФ не ведутся

Украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся.

..Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - подчеркнул Гончарук.

Премьер отметил, что Украине устроит контракт по европейским правилам на долгий период.

"Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности", - подчеркнул глава правительства.

Также переговоры по прямым поставкам газа между Украиной и РФ Гончарук назвал сдачей интересов государства.

"Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов", - резюмировал Гончарук.



Напомним:

26 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, заявил что Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ "Газпрома" при возможных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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Экономическая правда